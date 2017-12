Eerste date eindigt in drama: drie ton schade

Lindy Lou Layman werd gearresteerd na haar date met Anthony Buzbee. Volgens Buzbee was zijn date stomdronken tijdens hun onderonsje, waardoor hij zich genoodzaakt voelde om een Uber te bellen. In eerste instantie weigerde ze te gaan. Ze verstopte zich dan ook in zijn huis, weet AP.

Toen Buzbee haar uiteindelijk vond en een andere Uber belde, werd ze agressief. Naar verluidt begon ze meerdere kunstwerken uit zijn collectie toe te takelen. Op andere schilderijen gooide ze haar glas wijn leeg. Beide Warhol-kunstwerken worden geschat op een waarde van 500.000 dollar.