Gespot: paaseieren in de schappen!

Meerdere mensen hebben foto’s gemaakt van paasprullaria in de supermarkten in het Verenigd Koninkrijk.

„Ik hou net als iedereen van Pasen, maar nu al paaseieren verkopen op 27 december is een grap Coop”, twittert Philip Joel.

„He Coop, is dit een grap? Het is tweede kerstdag en jullie hebben al paaseieren in de schappen liggen!”, zegt Fiona McDonald.

Ook Natalie beklaagt zich op Twitter: „WTF Tesco. Januari vorig jaar was al te vroeg, maar tweede kerstdag is ronduit ridicuul! Kunnen we alsjeblieft stoppen met het promoten van dit soort feestdagen als de andere nog niet eens voorbij zijn? Het klopt niet! Paaseieren moeten er pas vanaf 1 maart liggen!”