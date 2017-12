Limburgs Dagblad voor het laatst bezorgd

Om lezers aan de ’nieuwe krant’ te laten wennen krijgen alle abonnees vrijdag één keer twee kranten in de bus: Limburgs Dagblad én De Limburger. Het Limburgs Dagblad, dat nog een kleine 18.000 abonnees had in Parkstad Limburg, was de oudste regionale krant van de provincie en is opgericht in 1918.

De Limburger/Het Limburgs Dagblad is sinds 2017 in handen van Mediahuis België.