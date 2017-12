Agenten te laat bij overval vanwege bonbons

Op 4 maart 2017 werden twee agenten naar het Westland Shopping Center gestuurd. Naar verluidt om prijzen voor een quiz te kopen, die kort daarop georganiseerd werd.

Net op dat moment vond even verderop een overval plaats op een merkkledingwinkel. De agenten werden opgeroepen, maar stonden nog bonbons te kopen, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Oppositiepartij DéFi spreekt van een grote schande. „Dat de veiligheid van burgers op het spel wordt gezet voor zoiets, is ontoelaatbaar.”

Eerder deze week kwamen twee andere agenten in opspraak die in uniform winkelden in het Brusselse winkelcentrum Docks.