Verdachte van aanval dominee negentig dagen vast

De dominee raakte door de aanval ernstig gewond en ligt ook nog in het ziekenhuis.

De verdachte zou de pianostemmer zijn met wie Wassenaar op 21 november een afspraak had in de kerk aan de Dorpsstraat in Rhenoy. Hij zou de 64-jarige vrouw met een hard voorwerp op haar hoofd hebben geslagen. Volgens de politie gaat het om een poging tot moord.

Kort voor de zwaargewonde dominee werd gevonden, kreeg de politie een melding van een reanimatie op straat in Wadenoyen, dichtbij Rhenoy. Dat bleek de man uit Tricht te zijn. Zijn toestand was zo ernstig dat hij pas vorige week in het ziekenhuis gearresteerd kon worden. Over een motief voor de aanval is nog niets bekend.