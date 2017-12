Rusland gaat raketten leveren aan Turkije

De deal is omstreden omdat Turkije lid is van de NAVO. Daarnaast is het Russische materieel niet te integreren in de wapenarchitectuur van de NAVO. De twee landen en het bondgenootschap wilden vrijdag geen commentaar geven op de wapendeal.

Eerder had het hoofd van het Russische staatsconglomeraat dat de systemen bouwt, gezegd dat het gaat om vier raketinstallaties. De eerste daarvan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 aan Turkije geleverd.

Om de helft van deal te bekostigen leent Turkije 79 miljard roebel (1,1 miljard euro) van Rusland, zo bevestigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.