Exploderende luchtverfrisser richt ravage aan

Het Belgische meisje was nog maar net uit de ruimte toen er een enorme explosie plaatsvond. Door de drukgolf verschoof de muur tussen de badkamer en gang twintig centimeter.

De scheuren zitten in de muren na de explosie Ⓒ Arne Franck/Nieuwsblad

Waarschijnlijk was de spuitbus op een brandend petroleumkacheltje gevallen

Huis daverde

„Ons huis daverde en we wisten totaal niet wat er gebeurde. De badkamerdeur werd de gang in geblazen en het rek met de jachtgeweren van papa viel van de muur bovenop de mand met verse was van mama. Toen we in de badkamer gingen kijken leek er wel een bom ontploft. Alle flessen en tubes lagen van de rekken en overal zaten barsten.”

Opgelucht

„Ik ben in heel mijn leven nog nooit zo hard geschrokken. Maar achteraf waren we vooral opgelucht dat niemand van ons gezin gewond raakte. Dat is het belangrijkste,” aldus Majella in Het Nieuwsblad.

Er is zelfs een buitenraam ontzet door de klap.

De vader van Majella vertelt tegen de krant dat de muur er nog maar net na een laatste badkamer renovatie stond.