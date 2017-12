Veilige zone voor vrouwen bij oudjaar Berlijn

Ⓒ ANP XTRA

BERLIJN - Vrouwen die zich tijdens de jaarwisseling in Berlijn onveilig voelen of zijn lastiggevallen kunnen naar een speciale veilige zone. In Berlijn wordt zondag de jaarwisseling uitbundig gevierd, het is het grootste Sylvesterfeest van Duitsland en wordt gehouden rond de Brandenburger Tor.