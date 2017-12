Aantal museumbezoeken ook in 2017 torenhoog

Zo heeft het Van Gogh Museum het jaar met een nieuw record van 2,26 miljoen bezoekers afgesloten. Daarmee is het naar eigen zeggen het best bezochte museum van Nederland. Een jaar eerder trok het museum nog bijna 2,1 miljoen bezoekers.

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer dan 2 miljoen bezoekers verwelkomd die kwamen kijken naar werken van beroemde meesters als Rembrandt. Opvallend was de toename van het aantal kinderen dat met school naar het museum kwam. In totaal bezochten maar liefst 6400 schoolklassen het museum, 400 meer dan in 2016.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden stevent volgens eigen zeggen ook af op een record: 217.000 bezoekers. Op ’Nineveh - hoofdstad van een wereldrijk’ (tot en met 25 maart 2018) kwamen al meer dan 54.000 mensen af.

Vlak voor de jaarwisseling kwam het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem met het bericht dat zij nooit eerder in zijn veertigjarige bestaan zoveel bezoekers heeft ontvangen: maar liefst 60.000.

’Steeds slimmer geld verdienen’

Volgens een woordvoerster van de Museumvereniging zijn musea door de jaren heen steeds ondernemender geworden. Ondanks teruglopende subsidies lukt het musea om met aansprekende tentoonstellingen hun eigen inkomsten te laten stijgen. Ook speelt verbinding met het publiek een rol. De beleving voor kinderen is bijvoorbeeld vaak anders dan voor volwassenen. „Daarnaast hebben heropeningen ongetwijfeld impact gehad op bezoekersaantallen. Musea weten met hun collecties een steeds groter publiek aan te spreken..”