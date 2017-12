8000 veroordelingen geschrapt omdat laborante zelf drugs gebruikt

Dat schrijft de Washinton Post. De gevangenen zijn veroordeeld voor drugsgebruik, mede op basis van tests die Farak uitvoerde. Omdat al die tests nu als onbetrouwbaar worden gezien, zal Massachusetts vermoedelijk het grootste gedeelte van de achtduizend veroordelingen schrappen. In sommige induviduele gevallen wordt bekeken of er nieuw bewijs kan worden verzameld.

Eerder dit jaar werden meer dan 21.000 veroordelingen geschrapt vanwege de misdragingen van een andere laboratoriumvrouw, Annie Dookhan. Zij bekende net als Farak, die inmiddels ook is berecht. Omdat aanklagers informatie over haar avonturen - ze brouwde zelf drugs in het lab - achterhielden, werd de zaak heropend, met het schrappen van de achtduizend veroordelingen tot gevolg.