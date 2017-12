Man probeert zwangere vrouw te elektrocuteren

Toen huiseigenaren van het stel langskwamen voor inspectie omdat ze al langer bezorgd waren, zagen ze een korte tekst, geschreven in lippenstift, boven de deur: ’Hi’, met twee oogjes erboven. Vervolgens zagen ze iets achter de deur. Ze belden de politie. Agenten die aankwamen, zagen brandplekken bij het handvat.

Een van hen besloot de deur open te trappen. Dat resulteerde in een grote vonk. Vervolgens zagen agenten wat er aan de hand was: er was een boobytrap gebouwd, met een auto-acculader, elektrische snoeren, een douchestang, tape en stoelen.

Zorgvuldig uitgedokterd

Experts zagen wat de bedoeling was: het beoogde slachtoffer moest tegelijkertijd de sleutel in het stopcontact stoppen én het handvat aanraken. Als dat was gebeurd, was de kans 80 tot 100 procent dat ze zou overlijden, zo bleek uit onderzoek. Het plan van Michael Wilson (32) was zorgvuldig opgezet. Hij had bijvoorbeeld camera’s in het toilet gegooid, en een lamp verwijderd.

Uit politieonderzoek blijkt dat de motieven in de relationele sfeer moeten worden gezocht: Ashley Lauren Wilson (29), de echtgenote, heeft een verzoek voor een echtscheiding ingevuld, na een ruzie waarbij Michael haar beschuldigde van vreemdgaan.