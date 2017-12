Ongeluk Fred Teeven kwam door appen achter stuur

Na een hersenoperatie en maandenlange revalidatie liep de omstreden ex-politicus deze zomer een positie bij de Raad van State mis, waarop hij ging werken als buschauffeur. Daarnaast heeft hij met een compagnon een eigen bedrijf in internetveiligheid opgericht.

’U kunt toch wel wat anders krijgen?’

„Na die rotperiode dit voorjaar zag ik een advertentie van Connexxion en dacht meteen; dat ga ik doen. ’U kunt toch wel wat anders krijgen?’ vroegen ze bij de sollicitatie. Jawel, maar ik wil dít, was mijn antwoord. Het is een parttime job van 24 tot 30 uur per week. Jawel, ook ’s avonds en in het weekeinde. Zelfs op tweede kerstdag zat ik achter het stuur. Het is inspannend én ontspannend. Een buschauffeur heeft een grote mate van verantwoordelijkheid.”

VVD’er Teeven zegt geen terugkeer in de politiek te overwegen. Wel gaat hij in 2018 weer „opnieuw om de tafel” met het Openbaar Ministerie over een eventuele terugkeer.

Lees hier het hele interview met Teeven. „In het oude Peugeotje van mijn vorige vriendin zat alleen een heupgordel, waardoor ik met mijn hoofd vol tegen de voorruit knalde.”