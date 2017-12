Prijs Oudejaarsloterij verzwegen voor partner

Als je een prijs wint met een lot dat je cadeau hebt gekregen, hou je dat liever ook voor jezelf. In 19 procent van de gevallen verwacht de gulle gever dat je de winst deelt, zo blijkt uit de rondvraag onder 1500 respondenten. Nederlanders zijn ook erg bijgelovig als het gaat om het kopen van een oudejaarslot. Zo koopt een op de drie mensen een lot bij een verkooppunt waar al eerder een grote prijs viel en is ook bij een op de drie meespelen met geluksgetallen populair. 14 procent kust het lot om het geluk te bevorderen.

Traditie

Geld winnen blijft het belangrijkste motief om een oudejaarslot te kopen, al beschouwen velen het ook als een soort traditie rond de jaarwisseling. Zo wordt er volgens de Staatsloterij zelfs meer geld aan uitgegeven dan aan oliebollen en vuurwerk bij elkaar. De Oudejaarstrekking is de grootste trekking van de Staatsloterij in het jaar.

De hoofdprijs in de Oudejaarstrekking is 30 miljoen euro, net als in de zes voorgaande edities. Deze valt op een heel of een half lot. In 2016 werden er 6,3 miljoen loten verkocht en bedroeg de totale omzet van de trekking zo’n 137,5 miljoen euro. Op 31 december 2016 werden er ruim 600.000 loten verkocht, ofwel 1200 per minuut. Volgens Motivaction koopt 52 procent van de Nederlanders een oudejaarslot.

Derde zegt baan op

Veel mensen hebben een duidelijk idee wat ze zouden doen als ze een grote prijs pakken. Zo zegt een derde meteen zijn baan op, 44 procent zegt te verhuizen, van wie 18 procent naar het buitenland. Op de vraag hoe de hoofdprijs besteed zou worden, zegt een derde te gaan delen met anderen, 14 procent gaat op reis en 10 procent koopt of verbouwt een huis.

Een onderzoek van ING wijst uit dat zes op de tien prijzengeld delen met hun kinderen, ruim een derde heeft wat over voor broers of zussen (37 procent) en ouders (36 procent). Drie op de tien zouden schenken aan goede doelen.