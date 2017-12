Broertje en zusje komen om bij woningbrand in Emmen

De ouders van de twee kinderen konden de woning ontvluchten en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hun toestand is niet levensbedreigend, meldt de politie Drenthe. Ook de gezinshond heeft de brand niet overleefd. Het zou om een familie uit Tsjechië gaan.

Ⓒ Harm Meter

De brand brak rond tien voor acht vanochtend uit in de woning aan de Laan van de Marel, maar is inmiddels onder controle. Voor zover bekend zijn de vlammen niet overgeslagen naar andere huizen.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het pand is volledig ontruimd. De straat is afgesloten.

’Vreselijk drama’

Het overlijden van het broertje en zusje heeft volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio veel impact in de wijk. Burgemeester Eric van Oosterhout is aanwezig in de straat, voor buurtbewoners regelt de gemeente slachtofferhulp. Van Oosterhout reageerde eerder op Twitter op de fatale brand. „Vreselijk drama”, schreef de burgemeester.

Dit artikel betreft nieuws in ontwikkeling en zal worden aangevuld.