Jaarhoroscoop: wordt 2018 jouw jaar?

RAM (21 MAART – 20 APRIL)

Liefde Bent u gelukkig getrouwd, dan zal hier dit jaar weinig verandering in komen. Al zal u vanaf oktober een tandje harder uw best moeten doen om de relatie een beetje gezellig te houden. Vanaf november zijn de single Rammen aan de beurt; er komt (eindelijk) een potentiële partner op uw pad!

Werk Loop nooit de kantjes ervan af, zelfs als u omkomt in het werk. Neem voor alles de tijd en besteed overal optimaal aandacht aan. Heel belangrijk is een goede planning, daar valt of staat alles mee dit jaar. Bedenk dat dit alles de voorbode is van een enorme groeispurt.

Vrije tijd Stress kan u volledig uit uw doen halen. Dit begint meteen al in januari. Vervolgens zijn de maanden juni, juli en augustus absoluut druk te noemen, net als oktober, november en december. Plan op rustiger momenten (korte) vakanties of weekendjes weg om uzelf weer helemaal op te laden voor de volgende piek.

STIER (21 APRIL – 20 MEI)

Liefde Na een lastig jaar wordt het allemaal weer beter in Huize Stier, vooral wanneer er goede afspraken worden gemaakt op het gebied van wederzijds vertrouwen en persoonlijke ruimte. Single Stieren zijn sociaal zeer actief en dit vergroot – vooral in het voor- en najaar – de kans op een nieuwe liefde. Die zou weleens blijvend kunnen zijn.

Werk Op dit gebied kunt u behoorlijk wat veranderingen verwachten en dit is vooral te danken aan uw eigen inzet. Omdat u nu meer waarde hecht aan hoe anderen tegen u aankijken, gaat u voor een goede positie met meer aanzien. Vanaf mei kunt u hierbij hulp verwachten van een invloedrijk persoon.

Vrije tijd Die wordt regelmatig opgeslokt door problemen binnen de familie, waar u zelf eigenlijk weinig aan kunt doen, maar waar u wel met volle tegenzin in wordt betrokken. Stel u begripvol en geduldig op, want een escalatie zit dit jaar in een klein hoekje. Verder beleeft u veel plezier aan het opknappen en gezellig maken van uw huis.

TWEELINGEN (21 MEI – 21 JUNI)

Liefde Op het relationele vlak heeft u dit jaar niets te klagen: het wordt nog hechter. Mocht de liefde nog pril zijn, dan kunt u gaan samenwonen of een huwelijksaanzoek krijgen. Een belangrijke maand omtrent belangrijke beslissingen op dit gebied is november. Bent u single, dan beleeft u de romantiek vooral in september. Blijf wel alert op mooipraters!

Werk U functioneert prima en de werksfeer is optimaal. Eén persoon ziet in u meer dan slechts een collega. Avances blijven dan ook niet uit. Bent u single en geïnteresseerd? Spannend! Geen interesse of al een relatie? Houd dan afstand, want dit is een behoorlijke volhouder.

Vrije tijd Heeft u plannen voor een grootschalige verbouwing? Niet doen! Een beetje schilderen en schuiven met het meubilair is oké, mits u dit doet in de maanden juli en september. Verder besteedt u veel tijd aan het helpen van anderen. Verhuizen, babysitten, chauffeuren... Vergeet niet dat vrije tijd vooral fijn is als je even geen sociale verplichtingen hebt.

Benieuwd naar de andere sterrenbeelden? Lees verder op VROUW.nl!