‘2017 gaat niet de boeken in als een mannenminnend jaar'

2017 zit er al bijna weer op. Het is natuurlijk een cliché, maar ook dit jaar is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik herinner me nog goed, dat ik tijdens één van de kerstborrels vorig jaar moeiteloos een rijtje met goede voornemens opdreunde. Met een beetje fantasie proef ik nog de oliebollen en champagne, terwijl een nieuwe lading staat te popelen om bepoederd en ontkurkt te worden.