Weer raak in Utrecht: vier auto’s in vlammen op

In De Meern gingen in de vroege ochtend twee naast elkaar geparkeerde auto’s in vlammen op. De brandweer kon beide voertuigen niet meer redden en een derde raakte zwaar beschadigd. In Kanaleneiland moest een eigenaar afscheid nemen van een kostbare Volvo XC60 van amper een jaar oud.

Bekijk ook: Autobranden trieste Utrechtse traditie

Vermoedelijk zijn de voertuigen in brand gestoken. In de aanloop naar de jaarwisseling is het de afgelopen jaren bal in de Domstad. Kanaleneiland en Overvecht moeten het daarbij het vaakst ontgelden.

Tijdens de laatste jaarwisseling werden in Utrecht 24 auto’s in brand gestoken, het jaar daarvoor 36.