Politiebond laakt veilige vrouwenzone Berlijn

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

qBERLIJN - De Duitse politiebond DPolG is kritisch over de veiligheidszone die tijdens de jaarwisseling speciaal voor vrouwen wordt ingericht bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Voorzitter Rainer Wendt zei zaterdag dat door de maatregel de indruk wordt gewekt dat er tijdens het nieuwjaarsfeest in Berlijn zowel veilige als onveilige zones zijn.