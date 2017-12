Dode door vuurwerk in Swifterbant

Twee kinderen - onduidelijk is het om de kinderen van de man gaat - zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle, om te kijken of ze geen gehoorbeschadiging hebben opgelopen.

Het is nog niet bekend om wat voor soort vuurwerk het ging en wat er precies is misgegaan. Zo is niet duidelijk of het vuurwerk te vroeg af ging. De politie vermoedt wel dat het om illegaal vuurwerk ging, omdat het zwaar vuurwerk was.

Slachtofferhulp

Er waren veel mensen die het ongeluk zagen gebeuren. Voor dertig omwonenden is door de gemeente opvang geregeld, zei een woordvoerster van de politie. Het is onduidelijk hoeveel van hen van slachtofferhulp gebruik willen maken.

Vorig jaar kwam tijdens de jaarwisseling ook iemand om door vuurwerk. Een 54-jarige man uit Meppel (Drenthe) raakte tijdens de jaarwisseling zwaargewond aan zijn hoofd en overleed enkele dagen later. Het vuurwerk dat hij kort na middernacht zelf had aangestoken ontplofte in de buurt van zijn gezicht.