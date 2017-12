’Zijn zoontje stond er vlakbij en schreeuwde’

De 14-jarige buurjongen Damian Speur zag het ongeluk gebeuren. „Ik was op zolder door het raam naar het vuurwerk aan het kijken. Jaap, die hier in de straat woont, kwam naar buiten met een grote koker, die hij elk jaar gebruikt. Het vuurwerk dat hij afstak zag er altijd heel vet uit. Hij had rond vuurwerk van wel tien centimeter, een soort bom met een heel lange lont eraan. Het vuurwerk had vanuit de buis omhoog moeten schieten. Maar dat gebeurde dus niet. Het vuurwerk ontplofte in de buis zelf. Ik hoorde een heel harde knal en zag heel veel rook. Toen de rook optrok, zag ik hem liggen.”

Hij vervolgt: „Ik dacht eerst dat hij bewusteloos was, maar dat bleek dus niet het geval… Er was heel veel paniek. Ik zag zijn zoontje huilen en schreeuwen. Hij stond er een klein stukje vandaan, dat is waarschijnlijk zijn redding geweest. Hij heeft wel iets in zijn gezicht gekregen. Toen een andere buurman, een goede vriend van hem, een deken over Jaap heen legde, voelde ik wel aan dat het mis was. In tien minuten waren er heel veel auto’s: ambulances, politie en brandweer.”

Damian Speur.

Langzaamaan begint het tot Damian door te dringen wat er is gebeurd, vertelt hij: „Ik vind het heel erg, vooral voor zijn kinderen.” Zijn moeder Monique zegt dat het gezin al wordt begeleid door slachtofferhulp.

Politie en brandweer hebben de straat afgezet voor onderzoek. Rond zeven uur vanavond waren politie en brandweer bezig de hekken weg te halen. De politie vermoedt dat het ging om illegaal vuurwerk.

Oud en nieuw

Wordt er morgen nog oud en nieuw gevierd? Daarover zijn de meningen verdeeld. Damians ouders zijn het wel van plan. „We komen morgen met wat buren bij elkaar”, zegt zijn moeder Monique. „We gaan het vieren, maar wel met respect.”