Iran toneel van felle demonstraties

In de stad Dorud in de westelijke provincie Lorestan zouden volgens onbevestigde berichten zeker twee demonstranten tegen het regime door de politie zijn gedood. Op video’s op sociale media is te zien dat twee mannen roerloos op de grond liggen.

De demonstraties voor het regime volgden op talrijke spontane protesten in het land vanwege prijsstijgingen en het buitenlands beleid van president Hassan Rohani. Al snel liepen deze protesten uit op demonstraties tegen het bewind. Donderdag en vrijdag was er in heel Iran een golf van protest, onder meer in steden als Kermanshah, Mashad en Qom. Ook zaterdag kregen deze demonstraties een vervolg in zeker negen steden en breidden ze zich uit naar de hoofdstad Teheran.

Een Iraanse vrouw voor de universiteit van Teheran. Ⓒ AFP

’Dood aan de Taliban’

Video’s op sociale media lieten demonstranten zien die leuzen schreeuwen tegen de heersende geestelijkheid als „Mullahs schamen zich voor u, laat ons land met rust.” Volgens het persbureau Fars riepen tientallen demonstranten voor de universiteit van Teheran „Dood aan de Taliban”, waarmee zij het Iraanse establishment vergeleken met de radicale islamisten in Afghanistan.

Volgens het agentschap staken demonstranten in de binnenstad van Teheran afvalbakken in brand en vernielden ze hekken bij bushaltes. Video’s tonen soortgelijke incidenten in andere steden. Er zijn ook video’s die laten zien dat de vlag van de Islamitische Republiek en foto’s van de Iraanse leider worden verbrand.

Beperkte berichtgeving

Vanwege de beperkte berichtgeving over de protesten door de Iraanse media kunnen de berichten en video’s op sociale netwerken niet onafhankelijk worden geverifieerd. De meeste video’s komen via het nieuwsportaal Amad-News die het via de berichtenapp Telegram verspreidt. Het Iraanse ministerie van Telecommunicatie heeft daarom Telegram verzocht het account van het nieuwsportaal te blokkeren.

Vrijdag was het protest vooral in de tweede stad van Iran, Mashad, heftig. De autoriteiten meldden dat er meer dan vijftig mensen zijn gearresteerd.