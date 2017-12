Nog nooit was het zo zacht op oudjaarsdag

De temperatuur stijgt nog iets verder en bereikt uiteindelijk 10 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden van het land. Later op de dag gaat het kwik geleidelijk weer dalen, maar erg zacht blijft het wel, ook in de avond en tijdens de jaarwisseling.

Regenachtig

Naast zachte lucht worden door de depressie uitgestrekte pakketten bewolking aangevoerd, waaruit regen valt. Het is dan ook een regenachtige oudjaarsdag.

Pas later vanmiddag wordt het droger vanuit het noordwesten, maar in de loop van de avond en tijdens de jaarwisseling volgen er weer buien vanuit het westen. Daarbij is hagel en onweer mogelijk in de kustprovincies.

Fles voor vuurpijl ingraven

Wie vuurwerk de lucht in gaat schieten, doet er verstandig aan om rekening te houden met een stevige wind, kracht 6 tot 7 aan de kust. Flessen van waaruit vuurpijlen worden afgestoken waaien minder snel om als ze zijn ingegraven of verzwaard met zand, tipt Weeronline.