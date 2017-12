Het jaar 2017 was minst dodelijke vliegjaar

Er zijn zelfs al meer dan een jaar lang (398 dagen) helemaal geen dodelijke ongelukken met grotere toestellen in de burgerluchtvaart geweest. De in Nederland gevestigde ASN registreerde tot en met 30 december negen dodelijke ongelukken met vliegtuigen waarbij 32 mensen uit betrokken toestellen en 35 mensen op de grond om het leven zijn gekomen. In 2016 waren er nog zestien fatale ongelukken waarbij ruim driehonderd doden vielen.

In 2017 vielen de slachtoffers bij ongelukken met vijf vrachtvliegtuigen en vier passagierstoestellen. Het aantal doden dat valt bij ongelukken in de burgerluchtvaart daalt al twintig jaar gestaag. Er wordt nu zo veel en veilig gevlogen dat er in de statistieken slechts één persoon door een vliegtuigongeluk om het leven komt bij elke 9.200.000 vluchten.

De statistieken hebben betrekking op de commerciële luchtvaart. De 122 doden die in juni vielen, toen een vliegtuig in de Indische Oceaan stortte, zijn niet meegeteld omdat het om een Chinees transporttoestel van de luchtmacht van Myanmar ging.