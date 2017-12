Doden bij oplaaiende protesten in Iran

Hij bevestigde de dood van twee mensen tijdens gewelddadigheden zaterdag in de plaats Dorud, circa 350 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran. Maar politie en andere ordediensten hebben geen schot gelost. Wel zijn er volgens de adjunct-gouverneur aanwijzingen dat buitenlandse agenten of jihadisten bij het geweld betrokken zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw betoogd tegen de regering die al bijna veertig jaar wordt gedomineerd door uiterst behoudende sjiitische geestelijken. Sinds donderdag zijn er protesten in heel Iran. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in het land heeft gewaarschuwd dat iedereen die wanorde schept of de wet overtreedt, een hoge prijs betaalt.