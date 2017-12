Jager (17) opent vuur op doodrijder jachthond

Ⓒ ANP

Pleucadeuc - Een 17-jarige jager heeft een auto beschoten, nadat de bestuurder zijn hond had doodgereden. Het wildwest-tafereel deed zich voor in het Franse plaatsje Pleucadeuc in Bretagne. De man die het dier had aangereden, sloeg op de vlucht toen hij de jager met getrokken geweer zag.