Paus: geweld en onrecht ontsierden 2017

De paus noemde geen specifieke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, maar heeft zich eerder wel herhaaldelijk uitgesproken. Hij hekelde in april de ,,onacceptabele moordpartij'' in Syrië, waar tal van burgers waren omgekomen door een aanval met chemische wapens. Franciscus bracht in november een bezoek aan Myanmar, waar ruim 600.000 Rohingya-moslims op de vlucht zijn geslagen voor geweld. Hij vroeg vluchtelingen later tijdens een bezoek aan buurland Bangladesh om vergiffenis voor de ,,onverschilligheid van de wereld''.

Franciscus liep zondag na de dienst over het Sint-Pietersplein. Daar schudde hij handen en poseerde hij voor foto's. Ook bekeek hij een grote kerststal.