5000 bezoekers kindervuurwerk Rotterdam

„Het was fantastisch”, zegt een woordvoerder van de organisatie. „Er viel verschrikkelijk veel regen, maar kinderen laten zich daar niet door tegenhouden. Die staan te dansen en hebben veel lol.” Het spektakel was ook live te volgen via Instagram. Hoeveel kinderen daar naar hebben gekeken, is onduidelijk.

Het gratis kindervuurwerk in Rotterdam (’de eerste kindervuurwerkshow van Europa’) begon om 19.00 uur en was bedoeld als alternatief voor de versie voor ’grote mensen’ die middernacht begint. Veel kinderen zijn te jong om tot de jaarwisseling op te blijven, is de achterliggende gedachte.