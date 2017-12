Ook gaslek door vuurwerk in Kattendijke

Net als eerder op de dag in Hoogezand werd in Kattendijke door vuurwerk in een rioolput een gaslek geslagen. De brandweer is voor de veiligheid ter plaatse.

Het gasbedrijf zal het lek dichten. De brandweer heeft bij alle woningen aangebeld om te melden dat het gas nu door het riool gaat. Naar verwachting duren de herstelwerkzaamheden tot vannacht 02:00 uur.

Bekijk ook: Bewoners weer thuis na gaslek door vuurwerk