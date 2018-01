Grote brand op industrieterrein Boxmeer

De brand woedt sinds 02.00 uur in de nacht in een loods achter een tapijthandel aan de Sint Anthonisweg. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de naastgelegen gebouwen en bedrijven.

Het terrein rondom de tapijthandel is afgezet. Ook is het treinverkeer tussen Roermond en Nijmegen stilgelegd, omdat de brandweer over het spoor een buis heeft aangelegd om bluswater uit de Maas te halen.