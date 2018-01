Door stevige wind voelt nieuwjaarsduik veel kouder aan

Met een temperatuur van 8 graden start het nieuwe jaar aan de zachte kant, de stevige wind laat het echter aanvoelen als een graad of 3 à 4, aldus Weerplaza. De temperatuur van het water loopt uiteen van 7 à 8 graden in Limburg en Gelderland tot een graad of 5 in Friesland en de Kop van Noord-Holland. De zee langs de westkust is 6 graden.

Nederland telt maandag ongeveer 140 locaties waar een 'Serieuze Duik' wordt georganiseerd en waaraan Unox zijn naam verbindt. Op die locaties gaan nog eens ruim 40.000 mensen het water in. Wie meedoet krijgt een muts van de worstenmaker uit Oss en na afloop een kom erwtensoep.

De eerste Nederlandse nieuwjaarsduik was op 1 januari 1960 in Zandvoort. De eerste duik in Scheveningen vond plaats in 1965. Negentien jaar geleden adopteerde Unox het traditionele evenement. Een keer ging de duik niet door. Op 1 januari 2007 was het extreem koud en de stroming van zeewater te verraderlijk.

De inschrijving voor de duik in Scheveningen kost 3 euro. Daarvan doneert de organisator 1 euro per deelnemer aan de voedselbanken.

Op enkele plaatsen in het land gaan mensen naakt te water. Deze naturistenduiken zijn onder meer in het Zeeuwse Vrouwenpolder, in Zandvoort en de Galderse Meren bij Breda.