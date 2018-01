Rutte voor concert en overleg in Wenen

Voorafgaand aan de werklunch gaat Rutte op uitnodiging van Kurz naar het beroemde Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker in de Musikverein.

Kurz wil het vluchtelingenbeleid voor de Europese Unie omgooien. Hij wil af van het systeem van herverdeling van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Oostenrijk is in het tweede deel van dit jaar roulerend voorzitter van de EU.

De 31-jarige Kurz werd vorige maand de jongste regeringsleider van de Europese Unie. De voorman van de conservatieve ÖVP vormde een kabinet met de rechtspopulistische FPÖ.