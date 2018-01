Koudste nieuwjaar sinds jaren in New York

NEW YORK - Ruim een miljoen mensen hebben bij een temperatuur van 12 graden onder nul het nieuwe jaar ingeluid op Times Square in New York. Het was een van de koudste nieuwjaarsvieringen van de afgelopen honderd jaar. In 1962 zakte de temperatuur tijdens de jaarwisseling tot 15 graden onder het vriespunt en in 1917 werd het min 17 graden.