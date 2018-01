Voetgangers beschoten vanuit auto

Er vielen geen gewonden. De beschietingen vonden volgens lokale media plaats in de wijk Tannenbusch in Bonn. Het gebeurde bij een winkelcentrum. Wanneer de beelden precies zijn gemaakt, is niet bekend, maar ze werden op zaterdag geüpload.

Een buurtbewoner filmde de beschietingen. Op de beelden is te zien hoe doelbewust op voetgangers wordt geschoten. Als de auto lijkt weg te rijden, komt hij toch nog een keer terug, om vervolgens opnieuw te schieten.