Mysterie rond gestolen schapen kerststal

„Ze stonden in een weiland tussen een kudde andere schapen, één kilometer verder dan de kerststal”, vertelt een medewerker van de Dierenambulance.

Wie de beesten daar heeft gebracht, is een raadsel. De dieren zijn niet zelf uitgebroken. „Die nachtelijk hoeder heeft in ieder geval ruim één kilometer met de twee schapen naar het weiland gelopen.”

Kwajongensstreek?

De boer zag bij het voederen dat hij twee schapen te veel had, zo vertelt de dierenambulance, en zag aan de oormerken dat ze niet bij hem hoorden.

De dierenambulance denkt aan een kwajongensstreek, of aan een goedbedoelde actie om de beesten te behoeden voor het vuurwerk in Hollum. „Maar de eigenaar wilde ze ook al binnen zetten. Even aanbellen was misschien beter geweest..”

Op Facebook vragen inwoners van Ameland zich af wat er nu precies is gebeurd.

