Minder zwaar letsel bij brandwondencentra

In Groningen werden achttien mensen behandeld voor brandwonden die ze opliepen door vuurwerk, een vreugdevuur of carbidschieten. Acht mensen werden opgenomen. Tien konden poliklinisch worden behandeld. Zes mensen kwamen voor advies naar het centra maar hadden geen behandeling nodig.

Volgens het centrum in Groningen was het iets drukker, maar waren de gevallen minder zwaar. Alle gewonden waren mannen, die zelf actief bezig waren met onder meer het vuurwerk. Het betrof geen omstanders.

Letsel

In Rotterdam werden negen mensen in de leeftijd van acht tot en met 27 jaar, behandeld aan brandwonden. Acht patiënten konden na de behandeling weer naar huis. Eén patiënt werd maandag ontslagen. Het letsel was niet zo ernstig dat ze opgenomen moesten worden in het brandwondencentrum.

Het brandwondencentrum in Beverwijk had maandag vanwege drukte nog geen cijfers.