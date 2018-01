Militairen Mali duiken het nieuwe jaar in

Op een grote aanhanger buiten de bar hielden een ingevlogen Duitse feestband en de Nederlandse 'huis-dj' Jordy het feest op gang. Honderden militairen wensten elkaar middernacht gezamenlijk juichend een ‘Happy New Year’.

Alsof het nog niet genoeg was, volgde vanochtend al het sportieve startsein van 2018: een internationaal getinte nieuwjaarsloop. Na een ludiek rondje Kamp Castor, in zo gek mogelijk sporttenue, sloten de militairen af met een nieuwjaarsduik in een grote watercontainer.

Ⓒ Defensie

