Vliegtuig stijgt op in 2018 en landt in 2017

Ⓒ RR

AUCKLAND - Door een onverwachte vertraging van tien minuten is vlucht HAL446 van Auckland, Nieuw-Zeeland naar Honolulu opgestegen in 2018 en geland in 2017. De vlucht had om 23.55 uur moeten vertrekken in Auckland, maar door de tien minuten vertraging steeg het vliegtuig pas op om 00.05 uur op 1 januari 2018.