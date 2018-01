Bitcoin begint nieuwjaar slecht

De waarde van de bitcoin daalde nieuwjaarsdag tot $13.653 om 22.00 uur Nederlandse tijd, blijkt uit data van Bloomberg. Dat is 8% onder het niveau van vrijdag en 4% onder het niveau zondag.

Op 1 januari 2017 steeg de bitcoin nog met 3,6% tot een waarde van $998. Afgelopen jaar is de cryptomunt in totaal 1300% in waarde gestegen.

De bitcoin bereikte op 17 december zijn piek op $20.035. Sindsdien gaat het hard bergafwaarts.