Waalre neemt nieuw gemeentehuis in gebruik

De burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeier, arriveerde dinsdagochtend als een van de eerste bij het nieuwe gemeentehuis van Waalre. Ⓒ GinoPress B.V.

WAALRE - De gemeente Waalre neemt dinsdag het nieuwe gemeentehuis in gebruik dat is gebouwd na de verwoestende aanslag op het oude raadhuis in 2012. Dinsdagavond zijn de inwoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en kunnen ze een rondleiding krijgen. Vanaf woensdag zitten de ambtenaren op hun nieuwe plek en gaat het gemeentehuis open voor publiek.