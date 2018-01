IC’s overvol door verkoudheidsvirus

Bij jonge kinderen kan een verkoudheid door dit virus leiden tot een longontsteking, waardoor ze beademing nodig hebben. Na malaria is het virus wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor zuigelingen, de tweede doodsoorzaak onder jonge kinderen. In Nederland is de ziekte echter goed te behandelen.

Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 2000 kinderen met dit virus behandeld in Nederlandse ziekenhuizen. „Daarmee is het de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname in Nederland. En op dit moment liggen de ziekenhuizen weer vol”, zegt UMC-arts Louis Bont. Ouders moeten volgens hem alert zijn op benauwdheidsklachten zoals een piepende ademhaling bij baby’s en jonge kinderen met een verkoudheid.