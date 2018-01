Geen supersnelrecht na jaarwisseling

Via het supersnelrecht worden zaken binnen drie tot zes dagen voor de politierechter gebracht. In de afgelopen jaren is sprake geweest van een gestaag dalend aantal zaken dat op die manier werd afgedaan. Voor supersnelrecht komen alleen relatief kleine, eenvoudig te bewijzen zaken in aanmerking, zoals vernielingen, openlijk geweld of brandstichting. De politierechter doet meteen uitspraak.

Veel van dat soort zaken worden tegenwoordig door het Openbaar Ministerie zelf afgedaan, zonder tussenkomst van de rechter. Dat gebeurt meestal al binnen enkele uren nadat iemand is aangehouden. Het OM kan wel boetes, taakstraffen en ontzeggingen van de rijbevoegdheid opleggen, maar geen celstraffen. Dat laatste kan alleen de rechter opleggen. Akkoord gaan met een strafbeschikking bespaart iemand een gang naar de rechter, maar levert wel een strafblad op.

Ingewikkelder zaken waarin meer onderzoek nodig is, zijn niet geschikt voor supersnelrecht of voor de afdoening door het OM. Die komen later voor de rechter.