IJsberenjong in Berlijn na 26 dagen overleden

„Wij weten dat de sterfte bij ijsberenjongen in de eerste weken zeer hoog is. Toch zijn wij verdrietig door de dood van dit dier.” Er wordt obductie op de ijsbeer gedaan.

De opwinding over de geboorte van het dier in Duitsland was groot. Het ijsbeertje zou in het voorjaar voor het publiek te zien zijn.

In 2006 werd in Berlijnse dierentuin Zoologischer Garten Berlin ook een ijsbeertje geboren: Knut. Dat dier werd door een verzorger opgevoed en stal al snel de harten van vele Duitsers.

Het dier overleed toen het vier jaar oud was.