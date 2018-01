Vrouw (43) hersendood na val op schaatsbaan

De Russische vrouw verloor het evenwicht en viel op haar hoofd. Ze verloor even het bewustzijn, maar weigerde om met de toegesnelde hulpdiensten naar het ziekenhuis te gaan omdat ze niks leek te mankeren.

Rond acht uur ’s ochtends - zo’n zeven uur na de valpartij - werden de hulpdiensten opnieuw opgeroepen. Het ging niet goed met de vrouw, ze bewoog niet meer en werd in kritieke toestand van haar hotel naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd de vrouw even later hersendood verklaard, melden Vlaamse media.

De vrouw was samen met een vriendin in Brugge op vakantie om oud en nieuw te vieren. Even na de jaarwisseling besloten de twee om de schaatsbaan op te gaan, net als enkele andere feestvierders. De ijsbaan was op dat moment gesloten.