Machinist zag vader met zoontje (4) voor trein springen in Haarle

Hanneke de Ruiter van Keolis heeft aan Tubantia verteld hoe de machinist de zelfdoding mee kreeg. „Het was tegen 21.30 uur, de verlichting van de trein was uiteraard ontstoken en hij zag hoe de man verderop op het spoor stond met zijn kind.” Het was te laat om nog te remmen.

Het fatale ongeluk vond niet ver van het Landal-bungalowpark De Hellendoornse Berg plaats. Daar verbleef de man met zijn familie. De politie was al ingelicht dat de man met zijn zoontje vanaf het vakantiehuis rond 21.30 uur de duisternis was ingelopen.

Enorm drama

Na een aanrijding moet een machinist de trein stopzetten en de plek van het ongeluk inspecteren. Dat is protocol. Het was ook een enorm drama voor de machinist, zegt Ruiter. „Dat krijg je niet van het netvlies.”

Bij Keolis wordt hulp aangeboden van een geschoold team dat machinisten moet opvangen na een ongeluk. Ook worden gesprekken met een psychiater aangeboden. Als een machinist getuige is van zelfdoding, mag deze thuisblijven. Het is echter niet duidelijk of de machinist in kwestie hier gebruik van maakt.

’Diep triest’

Volgens De Ruiter zijn er verder weinig mensen die getuige waren van het drama. De politie wil hier niets over kwijt en ook is niet duidelijk hoe de andere gezinsleden precies zijn opgevangen.

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer reageerde kort op Twitter op het fatale ongeluk: „Heel verdrietig, diep triest voor beide en de nabestaanden.”