Vlam in de pan bij ruzie in wokrestaurant

Familieleden van een meervoudig gehandicapt meisje, dat alleen vloeibare voeding tot zich kan nemen en daarom niet mee ging eten, informeerden voor de zekerheid bij de bediening van het restaurant of zij achteraf geen rekening zouden krijgen.

Toen de eigenaar hierop antwoordde dat zoiets ’geen standaard beleid’ is, volgde een flinke woordenwisseling. Dat is ook op bewakingsbeelden te zien die intussen aan de politie overgedragen zijn.

Vuistslag

Volgens de tweelingzus van het gehandicapte meisje kreeg hun tante zelfs een vuistslag in haar gezicht, zo laat zij via een veelvuldig gedeeld Facebook-bericht weten. Eind deze week heeft de Almelose een afspraak bij de politie om aangifte te doen.

Op de camerabeelden zou geen mishandeling te zien zijn geweest. Ⓒ De Telegraaf

Een mede-eigenaar van het restaurant zegt bij monde van advocaat Eddy Kolkman te betreuren dat het zo erg uit de hand is gelopen. „Hij heeft niemand in een rolstoel of aan sondevoeding gezien en onze camerabeelden bevestigen dat”, aldus Kolkman. „We vinden dit allemaal heel vervelend en willen geen escalatie. Hopelijk kan de politie bemiddelen.” Hij geeft aan dat de beelden geen mishandeling weergeven en twijfelt zodoende aan het relaas van de tegenpartij.

Het geplande etentje van de familie ging overigens later diezelfde avond alsnog door, maar dan in een andere eetgelegenheid en zonder ’vlam-in-de-pan’ over al dan niet betalen voor iemand die geen hap eet.