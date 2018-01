Verdachte langer vast voor dood Tilburgse

De vrouw werd zaterdag 23 december dood aangetroffen in de Hoogvensestraat in haar woonplaats. Een politieagent vond haar auto een aantal dagen later in de Bachlaan in Tilburg. Die laan ligt 5 kilometer van de plek waar het lichaam van de vrouw werd gevonden.

Bekijk ook: Verdachte vast voor dood vrouw in Tilburg

De man is vorige week woensdag opgepakt in Breda.