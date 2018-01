Van Zanen: de democratie is van ons

In maart gaat Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij hoopt dat de debatten die gevoerd gaan worden, zijn gebaseerd op feiten, op goede analyses en argumenten. „Ik kijk uit naar een vrolijke campagne. Een die mensen verbindt en niet uit elkaar drijft. Op zo’n manier dat de winnaars en verliezers elkaar nog recht in de ogen kunnen kijken.”

Hij ziet de verruwing in het politieke en maatschappelijke debat met lede ogen aan. Ook hekelt hij de versnippering in de politiek. „Het wordt steeds lastiger samen te werken, bijvoorbeeld in coalities.”

Kwetsbaar

De nieuwjaarstoespraak was het eerste publieke optreden van Van Zanen sinds er vorig jaar kanker bij hem werd geconstateerd en hij in november werd geopereerd. „Je voelt ineens hoe kwetsbaar je bent. Dat is best griezelig. Beangstigend soms zelfs. Maar ik voel me weer goed. Ik ben er weer en ben blij dat ik vandaag hier kan zijn.”

Tijdens zijn ziekte heeft hij veel nagedacht over zijn stad. Hij ziet Utrecht als een levend wezen, met een lichaam dat moet worden gekoesterd. „Hoe houden we de stad gezond? Gek genoeg, door ons een beetje kwetsbaar op te stellen. Er valt zoveel van elkaar te leren. Ga vóór de stad en niet tégen elkaar.”