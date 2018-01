Tweeling komt in twee verschillende jaren ter wereld

Joaquin (links) en Aitana (rechts). Ⓒ Delano Regional Medical Center

DELANO - Een bijzondere geboorte rond de jaarwisseling in de Californische stad Delano. Een tweeling werd achttien minuten na elkaar geboren, maar wel in twee verschillende jaren. Joaquin de Jesus Ontiveros zag in 2017 het levenslicht, zijn zusje Aitana in 2018.