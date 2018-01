Politie pakt dure jas en horloge af

„Het zijn vaak jonge gasten die zich onaantastbaar achten. We gaan ze uitkleden op straat”, aldus de Rotterdamse politiechef Frank Paauw.

Agenten worden speciaal getraind om uiteindelijk met een geoefend oog de exclusieve jassen bij verdachten van criminele activiteiten te herkennen. „Een Rolex nemen we van een verdachte al regelmatig af. Kleding nog zelden. En dat is vooral bij jeugd een statussymbool. Sommige jongeren lopen nu met jassen van 1800 euro. Ze hebben geen inkomsten dus de vraag is hoe ze eraan komen”, zegt Paauw.

Voorheen hield de politie zich bezig met de zogeheten patseraanpak, waarbij wordt gekeken naar dure bolides waarvan het onduidelijk is hoe die zijn gefinancierd. Nu gaat de Rotterdamse politie nog een stap verder. Met de nieuwe aanpak wil de politie het duidelijke signaal afgeven dat misdaad niet loont.

’Afpakken is dan ook belangrijk’

„Deze jongeren hebben geen inkomen, soms zelfs schulden door een eerdere veroordeling, maar dragen óók een outfit die de 1500 euro overstijgt. Dat is ondermijning van de rechtstaat als je het heel groots maakt, maar kleiner bekeken ook een compleet fout signaal naar buurtbewoners. Afpakken is dan ook belangrijk”, stelt Paauw.

De politie begint binnenkort met het kleding afpakken. Vooralsnog gaat het om een proef die in samenwerking met het OM wordt uitgevoerd. Justitie bepaalt namelijk wat er in beslag mag worden genomen. Ook wordt onder meer bekeken wat juridisch haalbaar is.

Het nieuwe afpakbeleid wordt binnenkort ingezet door agenten in Rotterdam-West. Met name de leden van een overlastgevende en criminele jeugdgroep zullen worden aangepakt.

’Nadrukkelijk vragen stellen’

„Zo’n dure jas is voor hen wat een speedboot is voor een gevestigde drugsbaas. We gaan dus nadrukkelijk vragen stellen over de herkomst”, stelt Paauw, die dit jaar de afpakinterventies op straat met dertig procent zag stijgen. Dat is mede te danken aan de ondermijningsaanpak op Rotterdam-Zuid, de Spaanse Polder en in Rotterdam-West.

De ondermijningsaanpak is niet alleen op de straat gericht, maar ook op onder meer malafide bedrijven, drugscriminaliteit en illegaal gokken. In 2016 wist Rotterdam 11,5 miljoen euro aan geld en goederen in beslag te nemen. Hoeveel dat in 2017 zal zijn, is nog onbekend. Momenteel werkt een team van politie, Belastingdienst, Fiod, Openbaar Ministerie en de gemeente structureel samen om nog meer crimineel geld af te pakken.