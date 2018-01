België krijgt digitaal patiëntendossier

Patiënten krijgen volgens de bewindsvrouw niet alleen inzage in hun medische gegevens. „We gaan ook de mogelijkheid geven om zaken toe te voegen die er volgens de patiënt ook bij moeten staan”, liet ze weten. Ook mogen de Belgen zelf kiezen of hun dossier met anderen wordt gedeeld.

’Patiënt moet copiloot zijn’

De Belgen kunnen sinds 2002 hun medisch dossier inzien, maar daarvoor moeten ze wel naar hun huisarts. De Block hoopt dat het platform mensen stimuleert meer met hun gezondheid bezig te zijn. „De patiënt moet een copiloot zijn in de cockpit als het gaat over gezondheidszorg”, zegt ze.

Bovendien heeft de minister voor Personal Health Viewer in de toekomst nog meer functies in gedachten. Zo wil ze in een later stadium gezondheidsapps koppelen aan het systeem. Dat moet zorg op afstand mogelijk maken. Denk daarbij aan het meten van de hartslag of het bloedsuikergehalte.